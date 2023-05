Idosos do SCFV participaram de tarde festiva no Centro de Convivência da melhor idade

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, realizaram nesta sexta-feira,28/04, confraternização para homenagear os aniversariantes do trimestre, que participam das atividades do SCFV.

De acordo com a Secretária e Primeira Dama Joane Moreira, a ação realizada pela gestão municipal, teve como objetivo promover ainda mais a valorização dos integrantes do Grupo Bem Estar, que é atendido pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo (SCFV), por intermédio da Secretaria de Assistência Social. “Nesta ocasião tive a oportunidade de conversar com alguns dos idosos e ouvir suas histórias, muitos deles falaram sobre suas vidas, suas famílias e suas experiências ao longo dos anos, foi um momento de grande aprendizado, e muito emocionante ver como eles são ativos, e cheios de vida, e continuam nos dando belíssimos exemplos, especialmente na relação interpessoal”. Destaca a secretária.

Em nome da gestão municipal, a secretária parabenizou os aniversariantes, frisando que o encontro organizado pelos profissionais do SCFV com a equipe do CRAS, é uma forma carinhosa do governo municipal, agradecer aos integrantes do grupo, pela dedicação, respeito e ensinamentos de forma geral para a comunidade. O evento contou com a presença de diversos idosos que frequentam o programa, que abrilhantaram ainda mais, essa belíssima tarde festiva e recreativa, com muita animação, música, dança, refrigerante, e o tradicional bolo para celebrar o dom da vida.

Joane Moreira, disse ainda que, estes encontros nos levam a refletir ainda mais, sobre a importância de defendermos os idosos em nossa sociedade, provocando o estimulo da gestão do prefeito Edemilson Marino, a propor políticas públicas que venham de encontro aos anseios dos idosos monteverdense, com os quais temos muito o que aprender, e nos conscientizar que os mesmos merecem todo o nosso respeito e carinho.

Assessoria Facebook