Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável destaca conciliação da gestão ambiental e produção de grãos em Alta Floresta

Durante a realização do Curso de Descentralização de Gestão Ambiental, realizado em Alta Floresta, no campus do IFMT, que foi organizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), e a Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a secretária da pasta, Gercilene Meira Leite, destacou que a preservação ambiental e o agronegócio, podem sim, caminhar juntos.

“Sempre digo que produzir alimentos é necessário. Alta Floresta vive um avanço da produção agrícola. É perfeitamente possível conciliarmos preservação ambiental e produção”, argumenta. No passado, quando era feita essa ligação que envolve o meio ambiente e o agronegócio, tal situação era improvável, mas, através de uma gestão ambiental responsável, que envolveu a sociedade, Alta Floresta, novamente, quebrou paradigmas.

Os números mostram que o município está na vanguarda regional, quando o assunto é meio ambiente e agronegócio. Através da Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em conjunto com seus parceiros locais, a gestão ambiental de Alta Floresta é referência, sendo, inclusive, reconhecida internacionalmente – através de participações em eventos que foram realizados na Alemanha e na Costa Rica –.

E, quando o assunto é o avanço do agronegócio, de acordo com o Programa de Apoio ao Gerenciamento do Planejamento Estratégico dos Municípios (GPE), do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em que Alta Floresta aderiu, o avanço da produção de grãos, no município, é notório. Em 2021, a área total de grãos cultivada, era de 64 mil ha. Já em 2022, esse número saltou para 85 mil ha cultivados.

“Nós estamos preservando, e ao mesmo tempo, estamos garantindo a produção”, argumenta Gercilene. Importante destacar que esses números mostram que esses avanço do agronegócio está caminhando em consonância com a gestão ambiental. “Para produzir, nós precisamos de água. Para ter água, precisamos preservar as nascentes e rios. Alta Floreta está mostrando que é perfeitamente possível fazer isso”.

Ao finalizar, a secretária faz um agradecimento aos servidores públicos da Secretaria e ao prefeito. “Se estamos conseguindo alcançar resultados significativos, isso é reflexo do envolvimento e compromisso dos nossos servidores públicos e do nosso prefeito. Também quero agradecer aos nossos parceiros. Todos os atores envolvidos entenderam a importância desses dois fatores. É gratificante ver que estamos cumprindo com nossa agenda ambiental e caminhando rumo a sustentabilidade, ao mesmo tempo em que a cidade está em franco desenvolvimento social e econômico”, finaliza.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação