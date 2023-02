Secretário Adjunto de Cultura do Estado destaca força cultural de Alta Floresta

Na manhã desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, o secretário Adjunto de Cultura, Jan Moura, esteve em Alta Floresta. Na oportunidade dele esteve na Secretaria de Cultura e Juventude, onde realizou uma visita técnica. A Superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa, Alessandra Keiko Galvão Okamura, também esteve presente.

Durante a visita Moura, a secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado, e o Diretor de Cultura, Valdir Garcia Júnior, mostraram as estruturas do Centro Cultural de Alta Floresta, como por exemplo, a Galeria Inês Grade, Avião Douglas DC-3 e Biblioteca Ruy Ramos, entre outros. “Visitamos alguns projetos que damos apoio e também aqui na Secretaria de cultura. Temos uma relação muito próximo. Alta Floreta é um polo muito importante da cultura”, destaca.

De acordo com o secretário, além das parcerias já existentes entre o município e o Estado, com essa visita, novas parcerias podem e devem surgir. “Queremos fortalecer ainda mais esse trabalho. Inclusive, queremos deixar esse espaço do Centro Cultural, como uma referência para toda região do Norte do Estado”, pontua.

Para Moura, Alta Floresta é uma cidade que nasceu com aptidão para a cultura. “Alta Floresta é uma cidade inspiradora. Estamos em um ambiente propício para a cultura. Estamos próximos da floresta. Aqui existem muitas possibilidades de manifestações culturais. Alta Floresta é uma potência criativa do Estado”.

Ainda de acordo com ele, o Governo do Estado acredita e incentiva a cultura de Alta Floresta. Ele orienta que os artistas escrevam seus projetos e estejam atentos aos editais do Governo do Estado. Através da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (SECEL), o Estado poderá financiar esses projetos.

