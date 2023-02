Apresentação do curso para condutores de ecoturismo é marcada pela presença de autoridades

A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades municipais que puderam acompanhar a explicação de como serão ministradas as aulas deste curso.

Aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, a aula inaugural do Curso de Qualificação Profissional para Condutores de Ecoturismo promovido pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico – Diretoria de Turismo. A cerimônia de abertura ocorreu em uma das salas da Escola Benjamin de Padoa e contou com a presença de algumas autoridades municipais como o Prefeito Municipal Chico Gamba, o Secretário de Inovação Elói de Almeida, a Diretora de Turismo Geiziana Nunes, o Diretor de Indústria e Comércio José Luiz Teixeira, e a vereadora Ilmarli Teixeira, que neste ato representou a Câmara Municipal.

Durante seu discurso, o Prefeito Chico disse que a diversidade do nosso município é muito rica e o curso vem para somar e alavancar o conhecimento de todos sobre as nossas belezas naturais. “Nós temos um turismo natural muito forte, porém, ainda pouco explorado e esse curso hoje vem para somar muito, nós podemos profissionalizar as pessoas para que possamos melhorar o turismo da nossa região”, disse ele, em entrevista.

Para a equipe do Jornal O Diário, a Vereadora Ilmarli ressaltou a importância dos projetos voltados ao Meio Ambiente aprovados pela Câmara de Alta Floresta, que vem justamente para fomentar e fortalecer a economia do município, bem como oferecer melhores condições de acesso ao trabalho. “Nesse sentido a Câmara é sempre parceira do Executivo e dos projetos que venham contemplar investimentos e capacidade com formação”, disse ela. A parlamentar salientou que a qualificação profissional em Alta Floresta se faz necessária em todos os aspectos, principalmente o que diz respeito à observação de aves. “É um curso que vem trazer elementos essências para que os alunos tenham a capacidade de fomentar e de trabalhar ainda mais no fortalecimento do ecoturismo”, finalizou Ilmarli.

Vale lembrar que neste curso serão repassadas informações que auxiliem os guias/condutores de turismo na identificação da avifauna local, além de viabilizar a prática das principais técnicas de observação de aves em campo. Para a nossa equipe, a diretora de turismo Geiziana informou que, inicialmente, ocorrerão 03 aulas durante a semana. Além disso, ocorrerão também visitas técnicas aos domingos as quais serão previamente agendadas com antecedência. Ao final da cerimônia desta segunda foi oferecido um delicioso Coffee Break para os alunos e convidados.

Bruno Felipe / Jornal O Diário