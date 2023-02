Imóveis penhorados são leiloados por metade do preço

O primeiro Leilão Regional de 2023 será nos dias 10 e 24 de março nas modalidades presencial e eletrônica. Com a participação de 23 varas do trabalho, o evento vai disponibilizar 50 editais que podem ser conferidos no endereço eletrônico www.hammer.lel.br. Os lances para a primeira etapa abrem dia primeiro de março. Os bens que não foram leiloados no dia 10 do próximo mês serão ofertados na segunda etapa, com lances a partir de 14 de março. Os interessados em participar devem acessar o endereço eletrônico e se cadastrar.

Entre os bens disponibilizados para arremate estão imóveis, como lotes urbanos, casas, apartamentos, vagas de garagem, fazendas e chácaras. Há também outros bens, como veículos e máquina de solda.

Os descontos podem chegar até 50% sobre alguns bens, além da possibilidade de parcelamento, fixado caso a caso pelo Juiz da execução.

O primeiro Leilão Regional de 2023 será conduzido pelo leiloeiro Rodrigo Schimitz, no 6º andar do Prédio administrativo do TRT da 23ª Região (Auditório do CEFOR), localizado à Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3355 Centro Político e Administrativo | Cuiabá/MT

Assessoria Gazeta Digital