Escola Municipal Laura Vicuña suspende as atividades após princípio de incêndio

Nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, foi registrado um princípio de incêndio na fiação elétrica da Escola Municipal Laura Vicuña, localizada no Setor B. O fogo foi rapidamente contido após funcionários sentirem cheiro de queimado e avistarem as chamas. Após o controle do foco, a escola ficou sem energia elétrica. A equipe do Jornal O Diário esteve no local e conversamos com a Diretora da Instituição Cléia Rodrigues. Em entrevista, Cléia disse que por pouco uma tragédia não acontece, pois as chamas começaram na fiação que estava sobre o teto, bem próximo do forro. Alguns fios derretidos acabaram caindo sobre o telhado da unidade de ensino. Após o fato, os alunos foram dispensados por conta do risco iminente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local para averiguar os riscos. Além disso, eletricistas encaminhados pela Prefeitura Municipal também foram até o local e fizeram a substituição de um fio que traz o comando de energia do relógio principal até a rede central da escola. Com isso, foi possível restabelecer a energia elétrica. A princípio, as aulas iriam retomar no dia seguinte, contudo, mesmo com o retorno da energia, a diretora foi enfática em dizer que não sabia a real condição dessa energia elétrica, pois ela não pode ligar vários equipamentos ao mesmo tempo, devido ao risco de sobrecarregar novamente a rede.

Vale ressaltar que a escola foi recentemente reinaugurada pela Prefeitura e ainda no mês de janeiro deste ano, a diretora relatou à nossa equipe a grande preocupação no atraso da reforma da unidade, sendo que foi preciso uma força tarefa para que os trabalhos fossem “concluídos” a tempo do início do ano letivo. Cléia afirmou que o princípio de incêndio desta segunda ocorreu porque existe uma capacidade insuficiente de energia para a demanda de equipamentos que são utilizados na escola.

Na terça-feira (14) a diretora foi informada que haveria uma reunião entre o Conselho e Gestão para deliberar a situação da escola, por isso, as aulas continuaram suspensas. A reunião acabou não acontecendo e no final da tarde de terça-feira, a Gestão Escolar recebeu um ofício da Secretaria Municipal de Educação informando que em virtude do ocorrido com parte da rede elétrica “faz-se necessário a suspensão das aulas no período de 15 a 17 de fevereiro para procedimento de reparo na rede”. No oficio, assinado pelo Diretor Administrativo da Secretaria de Educação, Waldiney Trujilo, é pedido para que a escola comunique todos os pais e responsáveis sobre a suspensão.

