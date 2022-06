Alta Floresta: presidente da câmara e prefeito vistoriam obras em andamento

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (Tuti), e o prefeito Valdemar Gamba, visitaram na tarde de terça-feira (31.05), várias obras em andamento no perímetro urbano e na zona rural.

A primeira obra visitada foi a pavimentação no bairro Boa Vista. A equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos trabalha na preparação da base. A obra conta com a parceria dos moradores.

Outra obra visitada foi o patrolamento e cascalhamento na Vila Rural 1 e na Vicinal Céu Azul. Em seguida, prefeito e presidente se deslocaram até a Vicinal 4ª Leste para acompanhar o andamento da construção de uma galeria pré-moldada. Conforme a Prefeitura de Alta Floresta, o investimento será superior a R$ 150 mil em recursos próprios.

Já na Comunidade Mundo Novo, no Setor Leste, os gestores vistoriaram as obras de reforma do Posto de Saúde. O prédio ganhou nova cobertura, portas e janelas e está recebendo a pintura.

“Nós estamos sempre atentos e acompanhando as obras, exercendo o nosso papel que é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, mas também precisamos reconhecer e parabenizar a gestão do prefeito Chico Gamba pelas inúmeras obras que estão em andamento no município”, frisou o presidente Tuti.

Fonte

Lindomar Leal – Assessoria