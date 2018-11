Consumidores altaflorestenses fizeram enormes filas para garantir produtos com menor preço pela promoção “Black Friday”

Bruno Felipe / Da Reportagem

Aconteceu nesta última sexta-feira (23) e sábado (24), a promoção ‘Black Friday’: temporada de compras natalícias com significativas promoções em muitas lojas e grandes armazéns. O evento é comum nos Estados Unidos e ocorre um dia depois do Dia de Ação de Graças, ou seja, celebra-se no dia seguinte à quarta quinta-feira do mês de novembro. É um dos dias mais aguardados no ano por consumidores, que garimpam produtos com grandes descontos.

Em Alta Floresta o movimento nas lojas começou antes mesmo da 00h00 desta sexta-feira, onde foi verificado enormes filas na entrada de alguns estabelecimentos. Este foi o caso de uma loja localizada na Avenida Ariosto da Riva que, antes mesmo das 23h30, foi registrado um grande volume de pessoas em frente ao estabelecimento. A Black Friday chegou à nona edição no Brasil e as expectativas eram de movimentar R$ 2,43 bilhões apenas em 2018 só com as compras feitas pela internet, uma previsão de aumento de 15% em relação ao ano passado, segundo pesquisa Ebit/Nielsen. Em 2010, seu ano de estreia no Brasil, a promoção movimentou apenas R$ 3 milhões em vendas online, de acordo com um levantamento da ClearSale, e cresceu exponencialmente desde então, tornando-se uma das principais datas do comércio nacional.

Além de lojas de confecções e vestuários, muitos supermercados estavam com diversas linhas de produtos com quase 50% de desconto. O Del Moro supermercados, por exemplo, precisou abrir as portas bem cedo, pois alguns clientes já aguardavam o comércio abrir a fim de garantir os produtos que estavam com os preços realmente ‘de outro mundo’. De acordo com Guilherme Munhoz, do departamento de Marketing do Del Moro, o supermercado foi o primeiro, dentre os mercados do município, a fazer a promoção ‘Black Friday’ e isso ocorreu há cerca de dois anos; segundo ele, cada vez mais está dando bons resultados. “O pessoal gosta de vir logo nos primeiros momentos, para aproveitar e garantir os produtos, pois muitas pessoas têm medo de que acabe os produtos, e as vezes isso acontece mesmo, porque não esperamos tantas vendas, mas esse ano estávamos com o estoque fortalecido para suportar os dois dias de promoção”, disse Guilherme em entrevista para a reportagem do Jornal O Diário.