Vereador confirma que projeto de inclusão digital para idosos, aprovado em 2009, nunca foi colocado em prática

Bruno Felipe / Da Reportagem

Durante a sessão ordinária da última terça-feira 02, o vereador Charles Miranda (PSD) cobrou o Executivo Municipal para que ative o projeto de inclusão a linguagem digital para os idosos do município de Alta Floresta. De acordo com o que ele disse na tribuna, o projeto foi elaborado pelo próprio vereador ainda no antigo mandato da ex-prefeita Maria Izaura. Segundo ele, o projeto foi aprovado e virou Lei, porém, não entrou em vigor efetivamente.

A Lei nº 1750/2009 sancionada pela Prefeitura Municipal trata-se sobre a campanha de incentivo para a inclusão digital à idosos, sendo que isso ocorreria através das escolas públicas do município que em tese iriam ceder os Laboratórios de Informática para que a população idosa do respectivo bairro possa ter aulas de linguagem digital, aprendendo assim a mexer no computador. Charles explicou que isso irá facilitar a vida do idoso em vários aspectos “primeiro ele vai chegar no caixa eletrônico e não vai precisar mais que alguém chegue e fique sacando o dinheiro de sua aposentaria ou pagando uma conta, muitas das vezes são até ‘enrolados’ por uma pessoa de má fé, outra questão: eles poderão ir em qualquer Lan House (‘Casa da Rede’) caso não tenha o computador em casa, e conversar com o filho que está em uma longa distância, poder ter informações da família e de outras questões quaisquer que sejam”, disse Charles na tribuna.

Além disso a lei garante a habilitação do idoso para que ele também possa eventualmente se inserir no mercado de trabalho. “Esse projeto é meu, mas nunca foi colocado em prática, nem pelo governo da Izaura nem pelo governo do Asiel, então fica aqui uma cobrança, já que nós estamos valorizando o idoso, então que ele seja valorizado para que eles possam se capacitar na era digital”, concluiu Charles. Vale ressaltar que a fala do vereador veio de encontro com o final da ‘Semana do Idoso’, que foi celebrado na semana passada com diversas atividades através da Assistência Social do município.