Moradores procuram vereador para relatar situação de má trafegabilidade na Vicinal Pioneira

Bruno Felipe / Da Reportagem

Moradores da Vicinal Pioneira, localizada na Zona Rural de Alta Floresta, relataram para o parlamentar Mequiel Zacarias (PT) sobre a dificuldade de trafegabilidade naquela região devido a presença de muitos buracos e também a falta de manutenção nos bueiros. Devido a isso, o vereador se deslocou até a região e verificou de perto as necessidades da estrada. Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, além dos buracos espalhados na via, um bueiro da estrada está com problemas em suas estruturas.

O parlamentar salientou que o bueiro em questão possui duas laterais que estão com deslizamento, o que pode ocasionar acidentes. “Fui lá fazer a verificação in loco, não com o intuito de duvidar, mas para confirmar a informação, fiz a verificação e encaminhei para a Secretaria de Infraestrutura e agora estamos aguardando a execução do serviço”, disse Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário.

A preocupação maior, segundo os moradores, seria quanto ao transporte, principalmente, o escolar. Além disso, existe a necessidade de patrolamento em toda a extensão da Vicinal, bem como nas estradas adjacentes. Mequiel ressaltou que fez o encaminhamento de imediato à Secretaria para aproveitar que ainda estamos no tempo de estiagem, garantindo assim um trabalho de qualidade. “Fazendo agora a gente tem mais segurança”, salientou o parlamentar.