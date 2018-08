Primeira turma de direito do campus da UNEMAT de Alta Floresta cola grau

Na noite da ultima terça-feira (21), acadêmicos dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso participaram da solenidade de colação de grau realizada pela instituição. O evento ocorreu no salão do Lions clube e contou com a presença de autoridades e gestores da universidade. O espaço ficou lotado de familiares e amigos dos formandos, que compareceram em peso.

De acordo com o diretor político pedagógico do campus de Alta Floresta, Luiz Fernando Caldeira Ribeiro o ato oficializa a entrega de novos profissionais devidamente qualificados à sociedade. “Nessa colação de grau nos colocamos no mercado de trabalho 85 novos profissionais, sendo 21 do direito, 25 engenheiros florestais, 30 agrônomos e 06 bacharéis e licenciados em biologia, nossos acadêmicos vão pro mercado altamente qualificado. E para o mercado isso é importante, pois é uma safra que vem para oxigenar”, destacou.

O evento teve um ‘tom’ especial, uma vez que a primeira turma de direito do campus de Alta Floresta colou grau, onde segundo o gestor, 11 novos operadores do direito que prestaram o exame da ordem já podem começar a exercer a profissão, “o sentimento não só como diretor, mas como servidor e cidadão do Estado de Mato Grosso é de orgulho, a gente sente muito orgulho, pois são os pioneiros, enfrentaram os problemas iniciais de formar turma, de falta de professor e qualidade, de falta de espaço, mas lutaram e tivemos de 76% de aprovação na ordem, então o orgulho de fazer parte desta historia é muito grande”, explicou.