Arrecadação do IPTU 2018 já superou as expectativas em comparação ao ano passado

Bruno Felipe / Da Reportagem

Até o mês de agosto desde ano a Prefeitura Municipal de Alta Floresta arrecadou de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) um montante avaliado em R$3.991.984,54. Quem divulgou os números foi o assessor de fiscalização Paulo Medeiros que disse que o valor superou as expectativas em comparação ao ano de 2017, pois segundo ele, de janeiro a dezembro do ano passado foram arrecadados R$4.142.711,82. Para ele, a cobrança mais efetiva por parte da Administração tem colaborado para o aumento da arrecadação antes mesmo do encerramento. “Estamos quase chegando ao patamar do ano passado inteiro, então arrecadou-se um pouco mais, mas ainda tem muito a melhorar”, disse Paulo em entrevista ao Jornal O Diário, ressaltando que esse número representa aproximadamente 40% do imposto arrecadado.

O IPTU foi lançado no começo de fevereiro com vencimento para 10 de abril, sendo que os moradores que pagaram até esta data obtiveram 15% de desconto e aqueles que estavam em dia com a Prefeitura recebeu ainda um bônus de desconto de 10%. Segundo Paulo, os devedores que não realizaram o pagamento a tempo podem procurar o Cadastro da Prefeitura Municipal e negociar os débitos de 2018 para que assim fique em dia com o município, podendo no ano que vem, se beneficiar com os descontos. Paulo ressaltou que os inadimplentes que não se regularizarem em 2018 entrarão para a dívida ativa do município.

A partir deste ano, a notificação dos inadimplentes que não responderem em tempo hábil de 5 dias serão protestados em cartório; somente em 2018 cerca de R$1.800.000,00 foram arrecadados de dívida ativa de anos anteriores.

IPTU é um imposto brasileiro cobrado das pessoas que possuem uma propriedade imobiliária urbana, como um apartamento, sala comercial, casa ou outro tipo de imóvel dentro da área urbana. O imposto consta na Constituição Federal e serve tanto para pessoas jurídicas, como pessoas físicas. “Tudo que a gente querer de benefício para a cidade é através dos impostos, então se pagamos e estamos em dia, poderemos cobrar esses benefícios”, explicou Paulo.