Faixas cobrando pavimentação asfáltica são fixadas em mais dois pontos de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A reportagem do Jornal O Diário vinculou recentemente sobre o protesto pacífico que alguns moradores do bairro ‘Boa Nova’ realizaram, onde alguns deles fixaram faixas com os dizeres “Sem Asfalto, Não Tem Voto” nos muros de suas residências. Com a proximidade da campanha eleitoral já é possível verificar outros pontos da cidade com a presença de faixas como essas. Registramos algumas imagens de faixas ao longo da Rua do Araújo, próximo a perimetral e também na Rua B. Nesses dois pontos as faixas estão com os dizeres “Sem asfalto não tem voto, diga não à corrupção”.

Em conversa com o parlamentar Mequiel Zacarias (PT), descobrimos que o protesto pode não ter valor efetivo já que no período eleitoral é proibida a destinação de emendas parlamentares para quaisquer serviços públicos. Porém, Mequiel disse que existem recursos do próprio município que ajudaria os moradores das estradas não pavimentadas em Alta Floresta, mas como ele explicou para a reportagem, é o próprio executivo que defini o que fazer com o recurso, sendo que esse está na pasta da Secretaria de Infraestrutura. “Todo protesto e manifestação é necessário e válido! Eu acho interessante, mas considero que deve ser constante e não apenas no período eleitoral”, disse Mequiel em entrevista ao Jornal O Diário, ressaltando que a cobrança deve ser feita desde o início do mandato para que realmente ocorra a efetividade.

Conforme ele explicou, existem emendas parlamentares registradas, porém, estão pendentes, pois não foram liberadas a tempo do início do período eleitoral. Enquanto isso, os moradores continuam com a cobrança e podemos dizer que, além de não receberem pavimentação, muitos eleitores deixaram até de votar neste ano.