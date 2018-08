Homem morre após ser atingido por golpes de faca em uma lanchonete na grande Cidade Alta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Central de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu um chamado na madrugada do último sábado 04, feito pelo Corpo de Bombeiros Militar referente a uma pessoa que teria sido golpeada diversas vezes por uma arma branca em uma lanchonete localizada no bairro Cidade Alta. Ao chegar no local, a guarnição da PM constatou a veracidade do ocorrido ao encontrar os militares dos bombeiros prestando os primeiros atendimentos a vítima que foi socorrida com vida e levada ao Hospital Regional de Alta Floresta, mas devido à gravidade dos ferimentos acabou falecendo.

No local do ocorrido, a PM conversou com testemunhas que indicaram um suspeito de 32 anos que ainda permanecia no local. Em conversa com o suspeito, o mesmo confirmou ser autor do fato dizendo ter se sentido ameaçado pela vítima quando estavam em outra lanchonete e por isso desferiu várias facadas contra a vítima. Conforme os relatos descritos no B.O, foram aproximadamente três golpes. Indagado sobre onde estaria o instrumento do crime, o suspeito disse que jogou em um local não sabido.

Diante das informações o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil que passará a investigar o caso. Após a constatação da morte da vítima, a equipe médica do Hospital Regional encontrou em seu bolso uma porção análoga a maconha que foi devidamente encaminhada para a Delegacia de Polícia.