Casa da Amizade doa materiais para manutenção da ala pediátrica do Hospital Regional de Alta Floresta

Bruno Felipe / Da Reportagem

A Associação de Senhoras de Rotarianos, também conhecida como Casa da Amizade, visitou na tarde de ontem (02/08) as dependências da ala de pediatria do Hospital Regional de Alta Floresta com o intuito de ver como a ala ficou após a reestruturação de algumas salas. A associação doou para o Hospital tintas e cortinas para a repaginação das estruturas que estavam carentes de manutenção há cerca de seis anos.

Conforme a presidente da Casa Eliane Antônia explicou para a reportagem do Jornal O Diário, o pensamento de ajudar o Hospital surgiu após uma visita das senhoras à unidade onde observaram a necessidade de reestruturação. A mão de obra ficou por conta do próprio Hospital que realizou a pintura e retirou as velhas cortinas colocando as novas e dando assim um novo visual para o local. “Foi emocionante ver tudo ajeitadinho e a gente continua trabalhando”, disse Eliane em entrevista ao Jornal O Diário.

De acordo com a senhora rotária Lucilene Tizo, ao todo foram gastos menos de R$2.000 para a aquisição das tintas e das cortinas. Para ela o investimento foi pouco, mas de grande valia. “Foi um custo baixo, mas que teve uma grande repercussão, porque para as crianças será um benefício muito grande; é com muita satisfação que a gente entrega mais uma obra para a comunidade altaflorestenses que utiliza do hospital”, disse Lucilene em entrevista ao Jornal O Diário.

Rosenilda Pereira, coordenadora de assistência do Hospital Regional disse que atualmente existem de 8 a 9 internações em média por dia na ala pediátrica do Hospital e a taxa de ocupação é de 80% na pediatria em seus 12 leitos. A reforma veio para somar a qualidade no atendimento e oferecer as crianças o melhor conforto possível. “Estamos felizes com essa parceria e a gente está transformando a pediatria numa cara nova, então as nossas crianças merecem”, disse ela.

A Casa da Amizade é uma entidade independente do Rotary, ou seja, há independência própria, com estatutos e regimentos internos. Cada gestão costuma-se realizar diversos projetos, sendo que o próximo será um jantar italiano beneficente que será realizado no dia 20 de outubro e todo o recurso será destinado para ajudar a população carente do município.