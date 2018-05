Parte da ponte da comunidade Rio Verde recebe reestruturação

Bruno Felipe

A situação de pontes e bueiros na zona rural foi alvo do pronunciamento do vereador Oslen Dias dos Santos ‘Tuti’ (PSDB), na sessão ordinária da Casa de Leis altaflorestenses nesta semana, ele afirmou que 3 pontes permanecem sem estruturação na comunidade Rio Verde e dois bueiros continuam rompidos, sendo que um deles está nesta situação há cerca de 90 dias. Em contato com o Secretário de Obras Elói de Almeida, fomos informados que uma das pontes já recebeu parte da reestruturação nesta semana e as expectativas são de concluir os trabalhos a partir da próxima segunda-feira 21. De acordo com ele, a revitalização das outras duas pontes ocorrerão também na semana que vem, com prazo de término dos serviços em até 15 dias.

Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, os moradores daquela localidade estão passando precariamente por um desvio feito pela secretaria, mas que segundo Elói, permite a trafegabilidade até mesmo do transporte escolar, que ficou por um bom tempo sem realizar as buscas aos alunos.

Uma das pontes caiu no dia 24 de março após uma forte pancada de chuva, deixando a comunidade totalmente ilhada. Os trabalhos de reestruturação foram realizados nas semanas conseguintes, mas precisou de uma nova estruturação já que no dia 17/04 um caminhão da prefeitura caiu no córrego após a ponte não aguentar o peso e ceder.

Na sessão ordinária desta terça, a vereadora Cida Sicuto (PSDB) informou que as pontes das zonas rurais da 3° Leste e Rio Brilhante, que também haviam cedido após fortes pancadas de chuvas, receberam a reestruturação através dos serviços da equipe da Secretaria de Obras.