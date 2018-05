Motorista derruba poste de iluminação pública e veículo fica parcialmente destruído

Bruno Felipe

Da reportagem

Aconteceu na tarde desta terça-feira 15, um acidente envolvendo um Pajero na Avenida Júlio Campos, popularmente conhecida como Avenida do Aeroporto, o acidente de grande monta ocorreu por volta das 14 horas.

De acordo com o motorista do veículo, ele saiu de um restaurante naquela mesma localidade e perdeu o controle do veículo após derrapar na pista de rolamento. O carro rodopiou na via e só parou após bater em um poste de iluminação pública. Com o impacto, o automóvel foi lançado cerca de 10 metros à frente. Chovia no momento e segundo o motorista, a pista estava escorregadia e o acidente foi inevitável.

Conforme ele explicou para a reportagem do Jornal O Diário, haviam pessoas circulando na calçada e para não as atingir o motorista precisou fazer uma manobra brusca com o volante, o que provocou a colisão. O motorista de 58 anos sofreu ferimentos leves, e o carro ficou com a lateral, além do para-brisas, totalmente destruídos.

A reportagem chegou ao local momentos após o acidente e os funcionários que integram a equipe da Secretaria de Obras Municipal já estavam realizando os serviços para conter a carga elétrica no poste, que cedeu com o forte impacto do automóvel. Nossa equipe permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, que tomou as providências cabíveis.