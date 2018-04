Prefeitura de Alta Floresta abre grupo noturno de atendimento a fumantes

Ascom/Prefeitura de Alta Floresta

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, aproximadamente 6 milhões de fumantes morrem por ano no mundo devido ao uso do tabaco, que vão desde câncer de pulmão, garganta, infarto, enfisema pulmonar, entre outras doenças.

A Secretaria de Saúde de Alta Floresta, por meio do Programa Municipal de Controle do Tabagismo – PMCT, desenvolve ações para evitar danos provocados pelo tabagismo, principalmente aos usuários do cigarro. De acordo com o coordenador do programa, Claudiomiro Viera, em trabalho integrado com as Unidades de Saúde e o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) nos últimos 5 anos, 40 grupos foram formados e mais de 500 pessoas assistidas a saírem da dependência física e psicológica da nicotina, entre outros elementos do tabaco.

Viera informa que mediante os vários pedidos de pessoas, que trabalham durante o período diurno, estará abrindo o primeiro grupo de assistência a fumantes (tabagismo) noturno, a data para inicio dos trabalhos é 07 de maio/2018, as 19:30 horas, local Unidade de Saúde Santa Barbara, localizada aos fundo da Praça Cívica, setor DF.

Claudiomiro ressalta que os trabalhos de acompanhamento aos pacientes, se dá por um período de “12 meses”, com atividades variadas, desde assistência medicamentosa, assistência cognitiva comportamental (terapia de grupo), consultas especializadas quando necessário, entre outras atividades.

O numero de vagas é limitado, as pessoas que tiverem interesse em participar do grupo, precisam fazer o pré-cadastro na Unidade de Saúde Santa Barbara, até o dia 04 de maio/2018, nos horários das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

Os estudos da Organização Mundial da Saúde – OMS, apontam que o tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças, que correspondem a 90% das mortes por câncer de pulmão, 85% das mortes por bronquite e enfisema pulmonar, 30% das mortes por câncer de laringe, 25% das mortes por doenças do coração e acidente vascular cerebral.