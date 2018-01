Prefeito declara estado de alerta após chuvas além do esperado em Alta Floresta

O prefeito Asiel Bezerra decretou estado de alerta em Alta Floresta em razão do início do período chuvoso. O documento aponta que a quantidade de chuvas intensificou-se em dezembro, além do esperado, causando diversos “transtornos”. O gestor cita como exemplo o aumento no número de buracos no asfalto do perímetro urbano e a danificação de pontes e bueiros.

Asiel justificou a medida como necessária para “preservação do bem-estar da população, bem como das atividades sócio-econômicas (em especial o escoamento de soja) nas regiões atingidas por eventos adversos, causadores de desastres. Com o decreto, a Defesa Civil de Alta Floresta deverá confeccionar relatório de diagnóstico para ação de prevenção, contando com informações disponibilizadas por todas as secretarias municipais.

O documento também autoriza, de maneira excepcional e “desde que devidamente justificada” a contratação temporária de servidores. Os trabalhadores irão compor as equipes de manutenção de pontes, bueiros e estradas do município.

O decreto tem validade foi publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e tem validade até 31 de maio. (Só Notícias)