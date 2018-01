Asfalto “de qualidade” já se esfarela antes mesmo da privatização

Da reportagem

Um trecho de aproximadamente 16 km (do km zero ao dezesseis) da MT 320, entre Nova Santa Helena e Colíder está “esfarelando” antes mesmo do término do processo de privatização, que foi desencadeado na semana passada pelo Governo do Estado de Mato Grosso. O asfalto, que foi entregue no ano passado, é de qualidade tão duvidosa que não aguentou nem as primeiras chuvas. Nos 16 km percorridos pela reportagem do Jornal O Diário, há pelo menos uma dezena de pontos ou em péssimas condições, ou começando a sofrer com a ação do tempo.

Qualidade – Em 2016, a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) anunciou a reativação de um laboratório móvel para análise da qualidade do asfalto, que está sendo construída na Gestão Pedro Taques, afirmando que o equipamento iria percorrer mais de 270 quilômetros em todo Estado para fazer novas análises das rodovias em obras. A MT 325 estava em obra.

“Inaugurado na gestão do ex-governador Dante de Oliveira, o laboratório estava desativado há anos, o que resultou em prejuízos na fiscalização de obras. Durante os primeiros meses da atual administração, o local passou por reforma e agora passa a ser utilizado para controle de qualidade das obras”, anunciou na época a Assessoria de imprensa da Sinfra.

A MT 320 e a MT 208, no trecho entre Santa Helena e Alta Floresta estão entre os trechos beneficiados com o programa de concessão do Governo estadual.