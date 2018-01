Papelarias de Alta Floresta se preparam para a Volta às aulas

Faltando poucos dias para o início do ano letivo nas instituições de ensino público e particular, pais e responsáveis já estão sendo encontrados em diversas papelarias da região, junto com seus filhos em busca de material escolar e preços mais acessíveis. Por conta desse movimento, as papelarias do município já estão elaborando ofertas para garantir a clientela.

A equipe de reportagem do Jornal O Diário fez uma busca pelas papelarias do município, onde foi possível observar que algumas já estão oferecendo até 20% de desconto na compra de materiais escolares á vista. Os preços dos cadernos de 12 matérias variam de papelaria para papelaria. Encontramos cadernos de 96 folhas que vão de R$20,00 até R$45,00 reais.

Segundo Maria Gorette, proprietária de uma papelaria no grande centro de Alta Floresta, o movimento em sua loja começou já nos primeiros dias de 2018, pois as aulas nas instituições de ensino particular, já começam na próxima semana. “Contratamos mais funcionários para poder estar atendendo nesse período de muito movimento”, disse a empresária a nossa equipe. De acordo com Gorette, os materiais mais vendidos em sua papelaria são estojos e bolsas escolares, tendo em vista os ótimos descontos que são colocados nesses produtos.

Muitos deixam para comprar os materiais escolares na véspera do início das aulas, esperando descontos e promoções, mas ainda assim, é indicado que façam uma pesquisa nas várias papelarias da região para poder garantir um bom desconto e sair satisfeito no final das compras.