Ex-governador vende pousada em área de parque para “apóstolo” em MT

O líder evangélico e fundador da Igreja Mundial do Reino de Deus, apóstolo Valdomiro Santiago, foi o comprador de parte de uma pousada de propriedade do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), localizada no Parque Estadual do Cristalino, na divisa de Mato Grosso com o Pará. A transação foi concluída em 2016, quando o ex-chefe do Executivo já estava detido no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) em decorrência de mandados na “Operação Sodoma”.

Em depoimento a Procuradoria Geral da República, o ex-gestor também revelou ter comprado esta área do deputado estadual Romoaldo Júnior (PMDB) por R$ 350 mil no ano de 2004, porém o ex- governador Dante de Oliveira (PSDB) havia transformado parte da região no parque estadual. Segundo ele, houve a proposta do governo de pagar uma indenização para que a área fosse desocupada, porém até hoje não houve quitação.

Apesar da área figurar como pousada Cristalino, o espaço era usado apenas pela família Barbosa em férias e finais de semana. Não havia exploração comercial da área.

Silval relatou na delação que levou o apóstolo para conhecer a área em 2014, quando ainda estava no comando do Executivo. O evangélico demonstrou interesse na compra da área próxima ao rio e houve uma negociação verbal no valor de R$ 1,4 milhão.

Valdemiro não efetuou o pagamento e foi procurado pelo irmão do ex-governador, Antônio Barbosa, que recebeu notificação da Sema (Secretaria de Meio Ambiente) para desapropriar o local. Ele cobrava o valor da transação. “Por volta de maio de 2016, foi feita uma nova negociação em que Valdemiro se comprometia a pagar R$ 900 mil por metade da propriedade e a outra metade continuaria em posse de Antonio”, explica.

O seu irmão Antônio, que já vinha negociando com o pastor Valdomiro Santiago, concluiu a venda de 50% da área. Ele também não faz exploração comercial do local e usa para seu lazer e de sua família. “O novo comprador era Valdemiro Santiago, mas, no ‘contrato particular de compra e venda de posse de fração de área rural com benfeitorias’, datado de 17/05/2016, consta como compradora dos 50% da posse, Franciléia de Castro Gomes de Oliveira, esposa de Valdemiro Santiago”, finaliza a delação.