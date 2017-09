MP denuncia deputado de MT à Justiça por crime ambiental e pede perda de mandato

O deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), foi denunciado à Justiça de Mato Grosso por crime ambiental supostamente cometido em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Na denúncia, o Núcleo Criminal de Ações de Competência Originária (Naco), do Ministério Público Estadual (MPE), requer ao Tribunal de Justiça a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos do parlamentar.

Segundo o Naco, Nininho e a empresa que pertencia à ele foram responsáveis pela poluição na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis, por meio do lançamento de efluentes líquidos em solo e em via pública e pelo depósito de resíduos sólidos em local impróprio e em desacordo com a legislação ambiental.