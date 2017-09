Candidatos desconfiam de maracutaia no concurso da Seduc

Muvuca Popular

Diversos candidatos do concurso público do governo do Estado de Mato Grosso, com vagas de professores da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), reclamaram desde a elaboração da prova, até a organização do concurso, realizado no último domingo (17). Muitos dos que reclamaram nas redes sociais desconfiam que haja maracutaia e até jogo de cartas marcadas por parte do governo do estado.

O governo se isenta, e diz que as provas foram elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e de acordo com o cargo de atuação, que são para profissionais da educação em diversas áreas de atuação.

Na rede social, ‘Facebook’, candidatos não mediram palavras para as reclamações em ‘posts’. Muitos se queixaram a carga horária de aplicação da prova, que foi o dia inteiro, erros de digitação, os temas abordados nas perguntas objetivas, na redação, além do conteúdo exigido.

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) disse que a organização já tinha apresentado diversos erros, desde a divulgação do edital. “Espero que os erros consistentes apontados não sejam suficientes para anular o concurso, porque aí é recurso público que foi gasto, além do recurso humano”, disse a jornalista Vivian Lessa.

A Seduc informou que tudo teria ocorrido de forma planejada, ‘normal’ e que não foi registrado, nenhum incidente nos 125 locais de prova em todo o Estado. Porém, vai pedir ao IBFC explicações sobre as reclamações que receberam.

A Seduc também reitera que está realizando “o maior concurso da história da Educação em Mato Grosso, tanto em número de inscritos, quanto em resultado efetivo na melhoria da qualidade do ensino.” Números oficiais sobre concorrência não foram divulgados, mas um relatório final sobre o primeiro dia de prova “deve ser apresentado nos próximos dias.