Expofesta acontece nesta sexta com mais de 30 expositores

Dionéia Martins

Assessoria Expofesta

Quem está se preparando para casar, diplomar-se, realizar a festa de aniversários dos filhos, ou qualquer outro evento, não pode deixar de conferir, nesta sexta-feira (11) a Expo Festa, que vai acontecer no Gold Eventos e Buffet, com mais de 30 profissionais de empresas especializadas na área.

O espaço vai contar com diversos parceiros que farão demonstrações de produtos e serviços como buffet, decoração, fotografia, bolos, doces, cerimonial, convite, filmagem, som, iluminação, roupas de festas, lembranças, entre outros para casamento, aniversário de 15 anos, formaturas, eventos corporativos e todo tipo de festas.

A abertura oficial acontece às 19 horas com a entrada no salão de todos os expositores, seguida por visita aos stands, desfile de moda festa, 15 anos e noivas, simulação de um casamento, apresentação de dança e música. “Estamos preparando uma noite para que o visitante possa conhecer tudo que envolve uma festa, desde o convite até o baile”, pontuou Jacilene Pacheco.

O evento é promovido pelas empresárias Alice Farina e Jacilene Pacheco, e visa mostrar ao cliente a variedade de opções que pode encontrar para a realização de uma festa, com muitas novidades e tendências do mercado, além de encurtar a distância entre fornecedores e clientes. “O nosso público-alvo vai encontrar mais facilmente o que deseja, além disso aqui está reunido os melhores profissionais, onde o cliente terá segurança ao contratar”, ressaltou Alice Farina.

Além disso, a feira terá uma praça de alimentação e sorteio de brindes. O evento optou por uma entrada solidária – 1 brinquedo para criança de 1 a 8 anos de idade. “Não é obrigatório trazer o brinquedo, mas, o que arrecadar vamos distribuir no dia das crianças no projeto faça uma criança sorrir”, esclarece Alice.

No sábado (12), o evento acontecerá durante o dia. Este será o momento de o cliente conversar com o fornecedor, tirar as dúvidas e fechar negócios. Alguns expositores estarão com pacotes promocionais. E, também acontecerá um bate papo com um renomado assessor e cerimonialista, Jaeder Barretos, que assina os maiores e mais consagrados eventos de Mato Grosso. Acostumado a ministrar palestra, o cerimonialista fará conversará com o público-alvo e expositores às 9 horas. “O Jaeder vem para enriquecer ainda mais o evento com um talk show, com o tema organizar um evento não e tão fácil e simples assim”, disse Jacilene.