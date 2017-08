Alta Floresta possui gás de cozinha mais caro do Brasil

Kariny Santos/ Da redação

A Petrobrás anunciou no último sábado (05), um reajuste dos preços do GPLP P-13, o gás de cozinha em botijões para uso residencial, em 6,9%. Em Alta Floresta o gás de cozinha, ainda sem o aumento, já é o mais caro do país. Os dados são da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio do produto no município é de R$ 98,83 e com o novo reajuste o valor deve acrescer em torno de R$ 10,00. O novo valor deve ser apresentado aos distribuidores locais até a próxima quinta-feira 10.

Em levantamento feito pela reportagem do O Diário nas revendas de gás do município, o preço, que já havia subido há aproximadamente sessenta dias, vária de R$ 98,00 à R$ 105,00. Nas cidades da região norte do Estado os valores se aproximam do cotado em Alta Floresta. Em Nova Bandeirantes, os munícipes tem pagado aproximadamente R$ 100,00 no botijão de gás, em Matupá o valor médio é de R$ 90,00 já em Carlinda o valor varia entre R$ 93,00 à R$ 100,00.