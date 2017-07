Polícia prende homem que só ontem, furtou ao menos quatro residências entre setores B e D

Da redação

A Polícia Militar prendeu ontem M.S.P, 20 anos, conhecido pela alcunha de “Neguinho do Blindex” acusado de pelo menos cinco furtos apenas no dia de ontem. G.P.A, 19 anos pode ter sido uma das vítimas. Segundo o que disse à reportagem, por volta do meio dia, ele estava em sua residência na rua B3, na sala assistindo TV e nem percebeu a ação delituosa que acontecia em outro compartimento da casa. A vítima só descobriu quando resolveu ir até a casa de sua namorada, procurou o aparelho celular e não encontrou aonde havia deixado, até pensou que tivesse esquecido em algum lugar, mas ao notar que a sua carteira contendo dinheiro e documentos pessoais também havia desaparecido, não teve dúvida de que se tratava de um furto. Numa rápida vistoria nos cômodos da casa, notou pegadas de pés no piso e de mãos na base da janela. Vizinhos teriam notado a presença do bandido e informaram as características que foram repassadas à polícia. “É ele, os vizinhos reconheceram”, afirmou a vítima esperando a chegada da viatura para ver se seus pertences teriam sido localizados.

A Polícia Militar realizou rondas na tentativa de localizar o autor dos furtos. Por volta das 15:30h, por informação de populares, chegaram a uma residência na rua LN5, setor Bom Jesus. No local encontraram Neguinho do blindex, a quem deram voz de prisão. Com ele foi encontrado um aparelho celular, produto de suas ações delituosas. Um homem também foi encaminhado à delegacia para averiguação, já que existe a possibilidade de ser um cumplice nos atos criminosos. Nenguinho supostamente teria entregue a carteira de uma das vítimas ao provável cúmplice.

“Ele conseguiu escapar de manhã cedo e agora à tarde com a ajuda da população, o pessoal foi informando que ele estava aqui na residência na rua LN5, as viaturas deslocaram até aqui e conseguimos êxito, depois de ele ter pulado vários muros”, disse o Cabo Bento integrante da Força Tática. “Só no dia de hoje ele efetuou quatro furtos, levou celular, carteiras e outros pertences”, explicou.

A policia apurou que Neguinho do Blindex ´´e visto com frequência no bairro Bom Jesus, razão pela qual as diligencias estavam sendo feitas nas imediações, “acho que ele deve ter visto a viatura em deslocamento e correu nesta residência, e saiu pulando as casas”, afirmou. Populares viram o deslocamento, ligaram ao 190 que imediatamente fez a localização do individuo.

Para o Soldado PM Marcelino, é fundamental que as vítimas desloquem-se até o Copom ou à delegacia para fazer reconhecimento do autor dos furtos, “as pessoas que reconheceram ele, as características dele, que venham até o Copom, ou à delegacia para repassar as informações a respeito de cada objeto que foi subtraído delas, colaborando pra polícia militar e com certeza ele pode ficar um tempo mais na cadeia”, afirmou.