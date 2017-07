Filha de homenageada com nome de Posto de Sáude se emociona

Da redação

A prefeitura de Alta Floresta Inaugurou no final da tarde desta segunda-feira (17) no fundo da praça cívica a Unidade Básica de Saúde, tipo II, que funciona conjuntamente as UBF XIV-Santa Bárbara e a UBF XV-Élida Rocha. A inauguração foi marcada pela entrega da homenagem para a família da pioneira Élida Rocha (in memoriam) e contou com a presença do prefeito Asiel Bezerra, vereadores, secretários, funcionários da saúde e a sociedade civil organizada.

Conforme o secretario de saúde Adônis Pacheco Sampaio, a unidade contará com duas equipes do Programa Saúde da Família (PSF), sendo composta por dois médicos, dois enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, sala de vacina além da implantação posteriormente de dentista para a saúde bucal. “É um momento muito importante para a população de Alta Floresta que recebe uma estrutura condizente com o que é necessário para um atendimento humanizado e com qualidade na saúde”, destacou o secretário de saúde.

A obra teve início em maio de 2012, avaliada em pouco mais de R$ 294 mil, foi marcada por vários impasses entre empreiteiras, quatro que assumiram a obra, até que foi assumida pela administração municipal e concluída recentemente. “Depois de quatro anos de construção e de muitas idas e vindas finalmente entregue para a população, essa é a quarta unidade de saúde que estamos entregando no nosso mandato e ainda temos mais quatro ainda para entregar”, destacou o Prefeito Asiel Bezerra que comemora a entrega e anunciou que nos próximos dois meses deve ser entregue as unidades dos bairros Cidade Alta e Jardim Guaraná nos próximos dois meses.

A solenidade de inauguração foi marcada por emoções à filha da pioneira homenageada Élida Rocha, Juliana Severo juntamente com sua família participaram da cerimônia, “para ela e para nós é muito importante, para a família toda, pois vai ser lembrado para todas nossas gerações que ainda estão por vim”, disse emocionada.