Tony recebe equipe de auditoria do TCE para analisar a obra do Hospital Municipal

Nesta semana o Município de Paranaíta está recebendo os auditores do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE – MT) que vieram para verificar a Obra do Hospital Municipal e a obra da MT 206.

O Prefeito Tony Rufatto ao receber a equipe de auditores do Tribunal de Contas, agradeceu a vinda e colocou-se a disposição para apresentar todos os documentos necessários e pediu que fizessem a vistoria na obra e se encontrassem alguma irregularidade que apresentasse para que pudesse ser sanada.

Após a verificação e visita in loco no Hospital, foi levantado a necessidade de fazer adequações nos projetos para garantir melhorias e adequar para atender as exigências legais que uma obra de Hospital exige.

“Fico feliz em confirmar que essa obra do Hospital está com preço por metro quadrado bem inferior ao valor praticado no Estado. A Associação dos Municípios de Mato Grosso apresentou que em média está custando R$ 3.185,00 (três mil cento e oitenta e cinco reais) o metro quadrado de Construção de Hospital, aqui em Paranaíta nossa Obra do Hospital Municipal está custando aproximadamente 60% mais barato. Isso prova que não há superfaturamento nesta obra.

Teremos sim que fazer ajustes nos projetos e isso porque quem faz projeto é engenheiro e eu não teria como saber se os projetos estavam completos ou não. Por isso a vinda to TCE me ajudará muito para corrigir as possíveis falhas que forem encontradas”.

Estiveram na sala de reunião da Prefeitura com os Auditores do TCE, o Prefeito Tony, o Presidente da Câmara de Vereadores, Manoel de Moura (Netinho), os vereadores Elvis Pedroso, José Domingues (Biro), Rusdael Barbosa e Ismael Meireles para esclarecimento de duvidas sobre a Obra do Hospital Municipal.

A equipe TCE irá apresentar um relatório apontando as possíveis falhas e as melhorias que devem ser realizadas na obra.