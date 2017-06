Gaeco faz operação para prender 11 pessoas por desvio de dinheiro da ALMT

São alvos da operação servidores públicos, empresários e funcionários de uma fundação de ensino. Desvio de verba teria ocorrido por meio da instituição de ensino, segundo o MPE.

Onze mandados de prisão devem ser cumpridos durante a operação ‘Convescote’, realizada na manhã desta terça-feira (20) pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPE). Os alvos da operação são servidores públicos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Poder Judiciário, além de empresários e funcionários de uma fundação de ensino de Cáceres, a 220 km de Cuiabá.