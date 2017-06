Câmara aprova participação de AF em programa “família acolhedora”

Da redação

Foi aprovado na sessão ordinária desta terça-feira, 30, a participação de Alta Floresta no Programa “Familia Acolhedora”, uma política pública proposta no ano passado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com a participação do Governo do Estado e dos municípios. Alta Floresta é um dos primeiros municípios em Mato Grosso a aderir ao programa. O lançamento deve ocorrer no começo do mês de junho com lançamento sendo feito pelo governador de Mato Grosso Pedro Taques.

Mas antes da votação do projeto, a administração municipal, autora da proposta, teve que enfrentar algumas barreiras. A vereadora Elisa Gomes, que é uma espécie de “líder da oposição”, tentou fazer uma manobra de “pedido de vistas” que atrasaria a votação. Quando o pedido foi lido no plenário, quatro vereadores a acompanharam, Mequiel Zacarias, vereador Edmilson e Dida Pires, mas os votos foram insuficientes para a retirada do projeto.

Na sequência, foram votadas as propostas de emendas feitas pelo vereador Mequiel Zacarias, num total de 6 emendas e outras 10 alterações, todas derrubadas pelo plenário. Apenas Elisa e Mequiel mantiveram o pensamento inicial.

Inconformado com a derrubada das alterações que propôs, Mequiel Zacarias (PT) que chegou a elogiar o programa, decidiu votar contrário à matéria. “Eu lamento os votos contrários às emendas, só reforçando, realmente é pra ajudar, não é pra prejudicar, aí neste sentido eu fico forçado a votar contrário ao projeto porque eu fico estudando, lendo o trem, pra vim aqui fazer uma sugestão que melhora, aí a gente não pode melhorar o projeto, aí vota ele com as fragilidades que ele tem, aí é ruim”, afirmou.

A vereadora Elisa Gomes argumentou que o projeto só foi votado ontem para que fosse incluído na agenda de “lançamentos” que será feito pelo governador Pedro Taques no início do mês de junto por ocasião da Caravana da Transformação que será realizada em Alta Floresta. “Precisa votar o projeto rapidinho, hoje e até se tivesse redação final, fazer sessão extraordinária. Na vinda do governador tem que mostrar o projeto, tem que lançar o projeto, ora, o governo do estado não está nem nos ajudando naquilo que ele tem que nos ajudar”, reclamou a vereadora que, curiosamente, fez parte do grupo que ajudou a eleger Pedro Taques a governador do Estado. “Infelizmente, lamento isso, sou obrigado a votar contra este projeto por falta de flexibilidade de alguns colegas vereadores que não entendem que o projeto precisa ser melhorado”, emendou.

Ao final o projeto foi aprovado com os votos contrários dos vereadores Mequiel Zacarias e Elisa Gomes.