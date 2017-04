Polícia investiga assassinatos ocorridos no final de semana

Kariny Santos

A polícia Judiciária Civil identificou as duas vitimas dos homicídios registrados na noite da última sexta-feira 06. A mulher assassinada a tiros no bairro Jardim Panorama foi identificada como Edivânia Borges de 28 anos e o homem como Ademir de Freitas, 37 anos morto com golpes de facas no bairro Vila Nova.

Conforme as investigações Ademir foi morto com golpes de arma branca (faca), com golpes por quase todo o corpo, porém a perícia técnica não soube precisar até o momento o número de facadas e nem o quantidade de armas utilizadas, por haver vestígios de ter sido mais de um tipo de arma corto-contundente.

Já quanto à morte de Edivânia Borges, as informações preliminares são de que a polícia trabalha com duas linhas de investigação, de crime passional e de um latrocínio (roubo seguido de morte) uma vez que os pertences da vítima, como celular, bolsa, carteira com documentos e uma motocicleta biz de cor branca, que a vítima havia adquirido recentemente foram levadas.

No entanto a moto foi recuperada posteriormente em meio a uma mata na estrada sentido a comunidade rural Pista do Cabeça.