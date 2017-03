Casa da amizade faz doação de colchões à casa de apoio

Kariny Santos

A Casa da amizade de Alta Floresta entregou no final da tarde desta segunda-feira, 20, a doação de dez colchões, dez capas impermeáveis e travesseiros à casa de Apoio, (local que oferece abrigo e assistência a pacientes que vem ao município em busca de tratamento médico), localizada ao lado do hospital Regional Albert Sabin. De acordo com a Presidente da casa da amizade Veridiana Lopes Melo os colchões foram adquiridos com o dinheiro arrecadado em chá beneficente em prol a casa de apoio realizado em setembro de 2016.

O abrigo sofre com a superlotação, conforme o Presidente da casa de apoio, Valdecir Pimentel atualmente possui 28 leitos e aloja mensalmente cerca de 1.500 pessoas que vem ao município em busca de atendimento no HRAS, além das condições precárias encontradas no abrigo, “essa doação é de uma importância muito grande, pois temos colchões que tem trinta anos já”, a prefeitura municipal vai realizar a ampliação da entidade para 47 leitos.

Quem quiser fazer doações à casa de apoio pode dirigir-se ao prédio que fica localizado ao lado do Hospital Regional Albert Sabin e em frente ao INSS.