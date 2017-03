Reunião com representantes da SEJUDH discute cessão de área para construção de um CDP em Alta Floresta

Assessoria

Na manhã desta terça-feira (08) uma reunião entre o secretário de Governo, Antonio Ribeiro de Morais, engenheiros da administração pública municipal e engenheiros da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – Sejudh, discutiu a cessão de uma área entre município e Estado para a construção de um Centro de Detenção Provisório (CDP) em Alta Floresta. Dando sequencia em uma conversação iniciada ainda em 2016, a reunião envolveu ainda representantes da administração pública municipal e diretor da Unidade Prisional de Alta Floresta.

A reunião aconteceu na sala de reuniões do gabinete do Executivo Municipal, envolveu o coordenador de Engenharia Civil da Sejudh, Rafael Oliveira, o engenheiro sanitarista da Sejudh, Edvaldo de Souza Rodrigues, o Engenheiro civil da Sejudh, Alyson Lima Xavier, o Engenheiro Civil da Prefeitura, Edson Bueno e sua equipe, o diretor da Unidade Prisional de Alta Floresta, Laercio Campos, o superintendente de Administração Claudinei de Jesus e o secretario de Governo, Cel. Antônio Ribeiro de Morais.

O secretário de governo destacou que o objetivo maior da reunião é afinar esta parceria com o Estado através da Secretaria de Justiça, comandada hoje pelo Coronel Airton Benedito Siqueira Júnior, para a construção do CDP, em uma área localizada na 2ª Norte, próximo ao aterro de lixo seco. Com sistemas semelhantes já instalados nos municípios de Peixoto de Azevedo e Juína. “O que é mais importante nisso tudo, é que eles já estão com a disponibilidade financeira, já em parceria com o Governo Federal, e a parceria seria com o município, a gente fazer a concessão dessa área para ser construída”, apontou Cel. Ribeiro.

O novo Centro de Detenção Provisória visa a criação de novas vagas para o Sistema Penitenciário. A Cadeia Pública municipal tem capacidade atualmente para a internação de 70 homens, superlotada, abriga atualmente pouco mais 170. O secretário de governo destaca a preocupação com a segurança pública, tendo ele próprio vindo desta área antes de se tornar chefe de gabinete, e fala sobre a Cadeia Pública instalada na área central do município. “Hoje nós temos uma Cadeia Pública no centro da cidade, e na verdade ela acaba de forma direta ou indireta, colocando em risco até os moradores em volta, em uma possível fuga em massa a gente se preocupa muito”, pontuou.

Após a reunião, os engenheiros seguiram até a área a ser feita a cessão, cerca de 2 hectares deverão suprir a necessidade, para fazer o reconhecimento e ver o croqui que tem na área. Caso a área atenda a necessidade deverá ser legalizada a cessão, através de projeto enviado a Câmara Municipal de Vereadores. “Aguardamos então o prefeito chegar para que ele tome todas estas providências e a gente firmar essa parceira e ficarmos mais tranquilos com a questão da cadeia pública”, finaliza o secretário de Governo.

Tão logo a área seja legalizada, as obras por parte da Sejudh devem iniciar, 150 novas vagas para desafogar o atual sistema penitenciário do município, que atende a região que compreende os municípios de Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda e Nova Canaã do Norte. A previsão de término é para dezembro deste ano.