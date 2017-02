1.º Encontro de Formação Profissional da FAF surpreende público presente

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

Na última quarta-feira, 22, à noite, ocorreu o 1º Encontro de Formação Profissional realizado pelo Departamento de Pedagogia da Faculdade de Alta Floresta ( FAF). O evento foi marcado pela presença, na plateia, de acadêmicos dos cursos de Agronegócio, Ciências Contábeis, Direito, Pedagogia e Enfermagem. Ministraram palestras a Professora Irene Duarte e o Professor Ricardo Xerxes, consultor do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Alta Floresta),ambos egressos da Instituição e profissionais bem sucedidos no mercado de trabalho.

Após abertura do Encontro pela a Dr. Rosmar Tobias, Diretora Acadêmica da FAF/FADAF, e da fala da Secretária de Educação de Alta Floresta, Maria Iunar de Freitas Portão, Irene Duarte encantou a plateia ao falar sobre ” Motivação e desejo no processo de profissionalização”. Deu destaque à importância de o profissional estar bem preparado para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, deixando um recado claro de que é necessário antes do mudar o mundo a pessoa mudar a ela mesma. Foram 40 minutos de uma fala agradável e muito rica para aprendizagem do público, principalmente, dos jovens que estavam presentes.

A segunda palestra foi proferida pelo Prof. Xerxes Ricardo, que também é parceiro da FAF/FADAF. Ricardo abordou sobre “Empreendedorismo”, dando ênfase, aos presentes, ao “Enfrentamento das dificuldades do mundo dos negócios e a necessidade de se ter corangem de mudar e estar sempre preparado para as mudanças e ser criativo em tempo de crise”. O palestrante recorreu a exemplos de personalidades históricas que mudaram o mundo, pois, “não desistiram de seus ideais”, ilustrando como exemplos Steve Jobs, fundador da Apple; e Albert Einstein, um físico teórico alemão, que tem dentre seus principais trabalhos o da Teoria da Relatividade Geral. Xerxes conduziu sua fala de maneira dinâmica e extrovertida, cheia de exemplos concretos que mostraram no dia-a-dia o que é ser um empreendedor, tanto sendo dono de seu próprio negócio, ou mesmo sendo funcionário de uma empresa.

O evento foi muito significativo e importante para fazer os acadêmicos e demais público presente a refletir sobre a capacidade que cada um tem em se reinventar no mercado de trabalho e, principalmente, como estudante.