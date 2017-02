OAB de Alta Floresta lança campanha em prol a famílias desabrigadas em Campo Novo do Parecis-MT

A 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Alta Floresta, lançou neste final de semana uma campanha em prol as famílias atingidas pela enchente em Campo Novo do Parecis. Com a Hashtag ‘Todos Por Campo Novo’, doações estão sendo recebidas em sedes da OAB e Fóruns de Alta Floresta e região.

A chuva que teve início na tarde da última sexta-feira (10) e se estendeu até sábado (11), em Campo Novo do Parecis, a 397 km de Cuiabá, alagou casas e ruas da cidade, deixando muitas famílias desabrigadas. A prefeitura do município informou que a estimativa é de que mais de mil moradores estejam desalojados. Muitos voluntários apareceram para ajudar essas pessoas, que estão sendo levadas para uma escola do bairro.

Doações também estão sendo recebidas e diante a situação, a 8ª Subseção da OAB/MT, através de seu presidente, Celso Reis, iniciou uma campanha de arrecadação de donativos para estas famílias. “Estamos arrecadando alimentos, roupas e calçados para adultos e crianças, roupas de cama, e tudo o que for útil para a reconstrução das vidas das vítimas deste infortúnio”, apontou Reis.

As doações poderão ser entregues entre às 13h e 19h de amanhã (13), em Alta Floresta na sede da 8ª Subseção da OAB/MT, nas salas da OAB na Vara do Trabalho e Fóruns. Outros pontos de arrecadação estão dentro dos Fóruns de Paranaíta, Nova Monte Verde, Peixoto de Azevedo, Matupá, Terra Nova do Norte e Guarantã do Norte. “Toda a arrecadação será enviada pra Campo Novo e entregue as entidades responsáveis pela assistência social local. Desde já agradecemos”, pontua Celso Reis.

#TodosPorCampoNovo