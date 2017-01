Pimenta: quem eram os interessados na morte de Teori?

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) fez nesta sexta-feira, 20, vários questionamentos sobre as circunstâncias que envolvem o acidente aéreo no litoral de Paraty que matou o ministro Teori Zavascki, relator da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).

“01- sobre a importância de uma investigação isenta, que explique detalhadamente, todos os aspectos e detalhes da morte do Ministro Teori: 02- quero trazer os seguintes questionamentos: a) quem eram os interessados na morte dele b) quem poderia ser beneficiado c) o dono do avião. 03 – d) quem era o piloto e as circunstâncias do acidente e) quem são as demais pessoas no avião? f) recuperar as conversas nos telefones. 04- g) o ministro tinha seguranças h) onde estavam i) acompanharam o embarque ? j) imagens do Campo de Marte? Vou aguardar as respostas??”, questionou o parlamentar em sua página no Twitter.

Pimenta questionou qual teria sido o comportamento da mídia se tal tragédia tivesse ocorrido às vésperas da denúncia da Ação Penal 470. “Qual seria a postura da imprensa e da sociedade se Joaquim Barbosa fosse vítima de um acidente, às vésperas da denúncia do ‘mensalão’ ??”.