Copel abre concurso para provimento de vagas na UHE Colíder

A Copel divulgou edital para realização de concurso com 9 vagas a serem preenchidas na UHE Colíder. O período de inscrição vai de 11 de janeiro até as 23h59min de 09 de fevereiro.

Os cargos são: Engenheiro Eletricista Júnior (Nível Superior);Engenheiro Mecânico Júnior (Nível Superior);Técnico Industrial de Eletrônica I (Nível Técnico); Técnico Industrial de Eletrotécnica I – Operação ou Manutenção (Nível Técnico); Técnico Industrial de Edificações I (Nível Técnico); Técnico de Piscicultura I (Nível Técnico);Técnico Industrial de Mecânica I (Nível Técnico);Técnico de Segurança do Trabalho I (Nível Técnico)e Profissional de Nível Médio I – Oficial de Manutenção Eletromecânica Aprendiz (Nível Médio).

Os salários variam de R$1.736 a R$7.274. As provas serão feitas pela UFPR e têm previsão para serem aplicadas no dia 19 de março, nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis e Sinop, em Mato Grosso. Haverá prova discursiva e teste de aptidão física para alguns cargos.

As inscrições são feitas no site da organizadora do concurso e custam R$ 60 (nível médio), R$ 70,00 (nível médio técnico) e R$ 85 (nível superior). Mais informações estão disponíveis no edital do concurso.

Usina

A Usina Hidrelétrica Colíder começou a ser construída em 2011 e tinha previsão de começar a operação comercial da primeira turbina em dezembro de 2014 e das demais até o fim de 2015. Por causa de questionamentos na Justiça sobre a licença ambiental da usina e protestos de funcionários durante a construção, as obras atrasaram.

Segundo a Copel, cerca de 91% das obras estão concluídas e a previsão é que a usina comece a operar em junho de 2017. Mas, segundo relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a primeira turbina deve entrar em operação em 2018.