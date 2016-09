ROTINA EM ALTA FLORESTA: Bloqueio da PM apreende 5 veículos na grande Cidade Alta

Dionéia Martins

A Polícia Militar de Alta Floresta continua com os bloqueios nas ruas e avenidas com o objetivo de trazer uma maior tranquilidade ao trânsito e sensação de segurança para a população. As “Blitzes” como são conhecidas não tem dia, hora ou local para acontecer, mas tem sido rotina, nem mesmo o domingo ou feriado tem escapado do cerco policial.

Nesta terça-feira, 06, mais um bloqueio foi realizado desta vez no redondo da grande Cidade Alta, e o resultado foi apreensão de cinco veículos e diversas notificações. “Nós temos um número limitado de policiais, então nós não abordamos todos os veículos, nós abordamos aqueles que nós temos capacidade de selecionar, verificamos a documentação, se o carro está em condição de tráfego, se existe habilitação, a gente trabalha em cima dessa metodologia”, pontuou o 2º Tenente PM Durães.

A ação ostensiva da Polícia tem inibido a ação criminosa e os condutores de veículos que estão irregulares tem buscado a regularização junto ao Ciretran.

Outra situação verificada durante a abordagem policial é a situação criminal. “Se tiver alguma situação criminal, como por exemplo, uma arma de fogo ou um veículo que checado apresentaria dados como roubados, a gente agiria na situação criminal, mas hoje não encontramos nenhum ato de crime”, finalizou o Militar.