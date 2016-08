Tribunal de Justiça determina suspensão de decreto e devolve elegibilidade de Asiel Bezerra

Da Redação

O Desembargador Pedro Sakamoto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinou neste sábado, 27, a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo 366/2015, que julgou irregulares as contas do exercício 2014 do prefeito Asiel Bezerra de Araújo, devolvendo desta forma a condição de elegibilidade prevista na Lei eleitoral ao prefeito altaflorestense que concorre à reeleição em outubro próximo. O Desembargador determinou a remessa do teor de sua decisão ao juízo da 6ª Vara, em Alta Floresta, que havia negado pedido do autor.

Com a reforma, Asiel obtém uma vitória substancial em sua caminhada eleitoral, já que, em tese, faz cair por terra a fundamentação para o pedido de impugnação feito pela coligação “Novo recomeço” cuja candidata é a ex-prefeita Maria Izaura Dias Alfonso. “O pleito volta a ser no campo do voto. Esta é a vitória da verdade”, comemorou o prefeito Asiel Bezerra que aguardava com expectativa esta decisão. O prefeito chegou a provocar, “iremos comparar os serviços prestados e as propostas, é muito mais saudável e o município ganha quando há uma campanha pautada no crescimento real do município, se quisermos Alta Floresta melhor temos que sair do básico e partir para os planos ousados”, alfinetou o prefeito.