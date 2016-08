Ex-vereador suspeito de golpe de R$ 50 milhões consegue prisão domiciliar

G1

O ex-vereador João Emanuel Moreira Lima, preso na Operação Castelo de Areia, da Polícia Civil, em Cuiabá, teve prisão domiciliar concedida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). A medida foi determinada no sábado (27) pelo desembargador Pedro Sakamoto. O ex-vereador e outras quatro pessoas foram presas na sexta-feira (26), acusados de montar uma empresa de fachada para captar recursos e aplicar golpes em Mato Grosso e outros estados.

A defesa de João Emanuel tinha ingressado na Justiça com o pedido de que o ex-vereador cumprisse prisão domiciliar, ainda no mesmo dia da operação. João Emanuel está internado em um hospital particular de Cuiabá desde quinta-feira (25) após passar por uma cirurgia. Ele teve a prisão preventiva cumprida na operação e até ontem estava sob escolta policial na unidade de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde do ex-vereador, nem previsão de alta médica.

Segundo as investigações, João Emanuel usou um falso chinês e fingiu falar mandarim para aplicar um golpe de R$ 50 milhões em um investidor. De acordo com o delegado Luiz Henrique Damasceno, da Delegacia Regional de Cuiabá, João Emanuel é vice-presidente da empresa e pode ser considerado um dos ‘cabeças’ do grupo.

Uma das vítimas do golpe afirmou à polícia que o ex-vereador, que também é advogado, usou uma pessoa, se passando por falso chinês para induzi-la a um suposto investimento com parceria na China.

Conforme o delegado, no caso do falso chinês, o ex-vereador convenceu o investidor a emitir 40 folhas de cheque, totalizando, R$ 50 milhões. A empresa de fachada prometia juros reduzidos e pedia adiantamentos financeiros. As vítimas pagavam e não tinham acesso ao empréstimo.

A investigação sugere que os criminosos tenha conseguido dar golpes que ultrapassem R$ 500 milhões.