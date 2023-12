Vereador Tuti participa de reunião no gabinete do prefeito para discutir sobre a sinalização e duplicação da MT 208

O vereador Oslen Dias dos Santos, o Tuti (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, participou na manhã de quinta-feira (9) de uma reunião no gabinete do prefeito Valdemar Gamba, juntamente com o empresário Rodrigo Arpini, representante dos empreendimentos Hamoa Resort Residencial e Aquarela Hamoa Bairro Planejado aberto, o empresário Alex representante da Coordenação de Desenvolvimento e Análise de Infraestrutura (CODAN), representante da Escola Presbiteriana.

De acordo com o vereador Tuti, a reunião tratou principalmente sobre a duplicação e sinalização do trecho urbano da rodovia MT 208.

“O prefeito Chico Gamba explicou que participou de uma reunião com o deputado Nininho, no governo, e assumiu o compromisso de fazer o projeto para duplicação da MT 208 e sinalizar o trecho até a execução da obra”, ressaltou o Vereador.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa