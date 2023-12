Tiro de Guerra realiza passagem de chefia; Subtenente Aparecido assume o comando

Foi realizada na noite de segunda-feira, dia 4 de dezembro, na sede do Tiro de Guerra 09-001, a passagem de chefia daquele Órgão de Formação da Reserva. A cerimônia contou com presença de autoridades militares, civis, servidores públicos, amigos do Tiro de Guerra, Familiares e ex-atiradores.

O Subtenente Sérgio Luiz Hendges, durante cerimônia, agradeceu ao apoio da Prefeitura na realização das ações. “Sou muito grato a cidade pela parceria. Realizamos muitas ações positivas este ano. Que essa parceria possa continuar. O Tiro de Guerra está aqui para ajudar não somente nas ações comunitárias, como também na formação dos nossos jovens. Saio de Alta Floresta com a sensação do dever cumprido, e eu e minha família vamos levar Alta Floresta no coração”, agradece.

O novo comandante do Tiro de Guerra, Subtenente Adão Aparecido da Silva, além de agradecer a comunidade, também coloca-se a disposição da sociedade. “É uma satisfação estar aqui. Temos o apoio da Prefeitura e da população, que possamos continuar com esse trabalho em prol da comunidade e na formação dos nossos jovens”, pondera.

Durante cerimônia o Comandante da 9ª Região Militar, Coronel Pedro Alexandre Lessa Varandas, destacou os trabalhos que o Tiro de Guerra, realiza em conjunto com a sociedade. “Nosso trabalho junto à comunidade é muito importante. Sem a comunidade e sem a Prefeitura não haveria Tiro de Guerra. Vamos continuar contribuindo para a formação dos jovens, para que no futuro esses jovens venham a exercer suas profissões e possam fazer a diferença na sociedade”, pontua.

O prefeito Chico Gamba, pontua que o Tiro de Guerra, desenvolve um papel social muito importante. “Tem feito muito por Alta Floresta. Além da formação dos jovens, também participa de forma ativa das ações solidárias que são desenvolvidas no município”, lembra.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação