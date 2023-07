Setasc leva serviços, atendimentos médicos e palestra contra violência doméstica à região de fronteira

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) realiza, nesta sexta-feira (21.07), o primeiro mutirão da cidadania na região de fronteira, no município de Cáceres (220 km de Cuiabá).



Idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, a ação ocorrerá em parceria com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), unidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Prefeitura Municipal, Politec, Polícia Federal e Receita Federal.



O mutirão, que contará com a presença da secretária da Setasc, Grasi Bugalho, será realizado na Escola Estadual 12 de Outubro, localizada na BR-070, km 068, próximo das comunidades Jatobá e Nova Esperança, região rural de Cáceres, das 8 às 17 horas.



Serão oferecidos serviços de foto 3×4; plastificação de documentos; 2ª via de certidão de nascimento, casamento e óbito; roda de conversa com a equipe do Ônibus lilás (assistente social e psicóloga) sobre violência contra mulher e consultas orientativas com o Procon; além de atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem.

