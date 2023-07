Mortes por dengue em MT sobem 50% em menos de um mês

O intervalo entre o último dia 19 de junho até a data de 13 julho resultou em um aumento de 50% nos índices até então contabilizados de morte por dengue no estado.

Até o primeiro dia citado, segundo dados oficiais da Secretaria Estadual de Saúde – SES, exatas 10 pessoas tinham perdido a vida no estado por causa da doença desde 1º de janeiro. Esse número pulou para 15, menos de 30 dias depois.

Atualmente, 74 dos 141 municípios mato-grossenses apresentam alto risco de contaminação para a dengue, arbovirose, zika e chikungunya, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti

Em números totais, Mato Grosso registrou 22.706 casos prováveis da doença, sendo confirmadas 15 mortes provocadas por dengue, desde 1º de janeiro até o dia 13 de julho, data do último boletim atualizado.

Em 19 de junho, alem das 10 mortes, o relatório apontou 21.230 casos possivelmente registrados. Entre as cidades com o alerta ligado está Tangará da Serra, com 812 casos e uma taxa de incidência de 754,4 registros para cada 100 mil habitantes.

Ainda mais problemática está Rondonópolis, com 1.880 notificações e uma incidência de 784,6 infectados a cada 100 mil pessoas. Já Cuiabá e Várzea Grande apresentam médio risco de transmissão, com incidência de 181,2/100 mil e 221,1/100 mil, respectivamente.

Os óbitos confirmados ocorreram em Canabrava do Norte, Colíder, Diamantino, Gaúcha do Norte, Guarantã do Norte, Juína, Marcelândia, Nova Santa Helena, Poxoréo, Sapezal, Sinop, Primavera do Leste e Rondonópolis, sendo que as duas últimas cidades citadas tiveram duas vítimas fatais cada.

Na capital, há uma morte em investigação.

A prevenção é simples e muita gente já decorou:

É necessário evitar depósitos com água parada, para que não haja proliferação do mosquito transmissor. Os principais criadouros do inseto ainda são encontrados nos quintais das residências, em baldes sem tampa, vasilhas, pratos de plantas e caixas d’água destampadas.

As autoridades públicas em vigilância em saúde e epidemiológica orientam que é importante que cada um reserve alguns minutos durante a semana para fazer uma inspeção no seu imóvel, principalmente, no quintal e eliminar os criadouros.

Minuto MT com DiárioDeCuiabá