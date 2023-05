Seduc abre edital para cadastro reserva destinado a escolas do campo e indígena

Profissionais efetivos da Rede Estadual de Educação ou candidatos a contrato temporário interessados em atuar com bolsa interiorização nas unidades da zona rural ou unidade escolar indígena específica poderão se inscrever no processo seletivo de formação de cadastro reserva.



O edital nº006/GS/SEDUC foi divulgado nesta terça-feira (02) no Diário Oficial e as inscrições serão realizadas exclusivamente através do endereço eletrônico www.seduc.mt.gov.br-PAS/PPS, a partir das 08h do dia 03.05 até as 17h do dia 14.05.23.



Serão 500 bolsas no valor de R$2.000,00 cada uma, pagas mensalmente enquanto durarem as ações ou projetos para os quais o servidor foi selecionado e designado. A bolsa interiorização, em hipótese alguma, será incorporada à remuneração do servidor e constituirá base de incidência de encargos trabalhistas, previdenciários, entre outros.



Poderão participar profissionais efetivos que estiverem inscritos no Banco de Talentos, que tenham formação superior e habilitação técnica específica e pontuação na Listagem de Classificação de Efetivos 2023.



No caso de servidor temporário, é obrigatória a classificação no edital Nº008/2021/SEDUC/MT, se enquadrem nos requisitos estabelecidos, atender às especificidades de cada vaga ou unidade escolar específica, além de estarem aptos e sem impedimento legal para exercer sua atividade profissional em sala de aula.



O objetivo é ampliar o atendimento às unidades de ensino de educação do campo e indígena por profissionais habilitados e, assim, contribuir com o atendimento das metas estabelecidas nos planos nacional e estadual de educação.

Rui Matos | Seduc-MT