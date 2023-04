Caminhoneiro é preso com 1,2 tonelada de maconha em carga de grama no Mato Grosso

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1,2 toneladas de maconha em um caminhão carregado com grama, ontem, na BR-163, em Itiquira (362 quilômetros de Cuiabá próximo a divisa com Mato Grosso do Sul).

De acordo com a PRF, a equipe abordou o caminhão, que estava estacionado em um local ermo e pouco iluminado. Devido à sensibilidade da área para a prática de crimes, o motorista foi solicitado a retirar o caminhão daquele local e conduzi-lo a um lugar mais próximo da rodovia e melhor iluminado.

Na abordagem, o motorista apresentou-se bastante nervoso, o que chamou atenção da equipe. Com auxílio do cão farejador K9 Rango, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, que estavam escondidos sob a carga de grama. Ao ser questionado sobre a presença do entorpecente, o motorista assumiu que se tratava da droga e que havia carregado em Dourados (MS) com destino a Cuiabá.

O motorista foi preso em flagrante e o material apreendido, juntamente com o caminhão, foram entregues à Polícia Civil para as providências cabíveis.

Redação

Só Notícias