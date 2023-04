Bancada federal articula prorrogação do aumento de tarifa de embarque em MT

Bancada federal e o Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso (SHRBS), articulam a prorrogação no aumento da taxa de embarque nos aeroportos nos aeroportos de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta.

Durante entrevista ao Jornal do Meio Dia (TV Vila Real, canal 10), o presidente da SHRBS, Luis Carlos Nigro, afirmou que o pedido deve encaminhado à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) através de uma interlocução dos senadores Jayme Campos (União) e Wellington Fagundes (PL).



“Estamos conversando com o senador Jayme Campos e Wellington Fagundes para fazer a cobrança da Anac e prorrogar esse reajuste. Nós não achamos justo pagar uma coisa que não foi entregue. Nós vamos pagar antes do benefício ser entregue a população”, disse.

Conforme noticiou o Gazeta Digital, o preço vai subir 31,8% a partir do dia 29 de abril nos aeroportos administrados pela Centro-Oeste Airport (COA). O Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado em Várzea Grande, sofrerá os maiores ajustes. As tarifas de embarque doméstico subirão de R$ 48,69 para R$ 64,19, alta de 31,8%.



Nigro critica o fato do aumento ser aplicado antes da concessionária entregar as melhorias prometidas nos terminais, que atualmente estão sob reforma. Ele também fez apontamentos à falta de diálogo com a sociedade e, especialmente, com o setor de turismo antes da tomada de decisão.



“Nós não ficamos sabendo dessa consulta pública, ninguém foi consultado para participar. Estamos cobrando da COA para que dê um cronograma de prazos para que a população saiba. É um grupinho de meia dúzia que sabe o que vai ser feito. Mas é o que nós queremos ou concordamos?”, finalizou.

Allan Mesquita

Gazeta Digital