Indea apreende três toneladas de sementes contrabandeadas da Bolívia

Fiscais do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) de Vila Bela da Santíssima Trindade apreenderam cerca de três toneladas de sementes para pastagens contrabandeadas da Bolívia.



O material ilegal era transportado em uma caminhonete na MT-199 quando foi parado por uma fiscalização volante, na noite de terça-feira (27.03), realizada por equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Militar.



Como o motorista não apresentou nota fiscal e nem comprovação de origem das sementes, o veículo e a carga foram recolhidos para pátio da Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade. Lá, os fiscais do Indea, ao periciarem a carga, detectaram que a mesma era ilegal. Os fiscais, então, lavraram auto de infração em 65 Unidades de Padrão Fiscal (UPFs), que equivale a mais de R$ 14 mil.



Fiscalização de fronteira

Em Mato Grosso, o Indea é o responsável pela fiscalização na área de fronteira com a Bolívia. As equipes de fiscalização volantes estão presentes constantemente na região, monitorando veículos, observando se há neles animais, produtos ou subprodutos de origem animal e vegetal que possam transmitir pragas e doenças que causam danos à produção agropecuária e ao meio ambiente.

