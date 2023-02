Mais de duzentos atletas participaram do 1º Regionalito de Futsal em Nova Monte Verde

A agenda esportiva do Departamento de Esportes de Nova Monte Verde, esteve bastante movimentada no último final de semana, com a realização da 1ª edição do Regionalito de Futsal, que contou com total apoio da Secretaria Municipal de Educação e do prefeito Edemilson Marino, e a participação de mais duzentos atletas dos municípios vizinhos, divididos entre 21 equipes, sendo sete feminina e quatorze masculina.

De acordo com o Diretor do Departamento de Esportes, professor Tiago Schwanck, este grande evento de futsal, foi idealizado para promover a interação e fomentar a modalidade em nossa região, trazendo para o Ginásio Poliesportivo Fernando Brustolin Pereira, centenas de torcedores, que vibraram e incentivaram suas equipes em busca do almejado título inédito no salonismo regional.

O prefeito Edemilson Marino definiu a jornada esportiva, como uma competição de altíssimo nível, onde grandes jogos abrilhantaram o evento esportivo, com o total envolvimento do público, que foi para o ginásio, vibrando e torcendo em cada lance, “Estamos convictos que, o esporte é uma grande ferramenta de integração que além de aproximar as famílias, promove a inclusão social por meio das práticas esportivas, e com o salonismo não é diferente”.

Diante do expressivo resultado obtido, a expectativa do próprio departamento é que, o Regionalito veio pra ficar, comentou o diretor de esportes Professor Tiago, frisando que a competição deverá entrar no calendário oficial do município.

Em nome da gestão municipal, o diretor agradeceu a todos os participantes, o público presente, a Policia Militar, a Secretaria Municipal de Saúde, assim como a equipe do departamento que não tem medido esforços, para que os eventos aconteçam conforme programado, produzindo os resultados esperados, e em nome da Secretaria Municipal de Educação, Tiago Schwanck, agradeceu ao prefeito, pelo apoio e incentivo em todos os eventos idealizados e realizados.

Ao final da competição, sagrou-se vice-campeã na categoria feminino, a brilhante equipe da RP Gladiadoras/Londres NMV (R$ 1.000,00), e como grande campeã ficou a fortíssima equipe das Valentis (R$ 2.000,00), e no masculino equipe de Juruena, ficou com a segunda colocação (R$ 1.500,00), e por méritos o campeão da competição foi a equipe de Apiacás (R$ 4.000,00), que merecidamente levantou o título inédito do 1º Regionalito de Futsal de Nova Monte Verde, que teve os seguintes destaques:

Goleira menos vazada Emily Raiane (Valentis)

Goleiro menos vazado Eduardo Corti (Apiacás)

Artilheiros (as):

Laudiane Amorin (Valentis)

Ian kaik (Japuranã).

Assessoria Facebook